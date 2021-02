L’inevitabile decisione è arrivata, il Cagliari ha comunicato l’esonero di Eusebio Di Francesco e presto annuncerà il nuovo allenatore.

Inevitabile la decisione giunta da parte del Cagliari e tra l’altro già nell’aria da almeno una decina di giorni. Eusebio Di Francesco è stato esonerato, quindi sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club ha pubblicato una nota ufficiale per annunciare anche l’interruzione contestuale del rapporto di lavoro col vice Francesco Calzona e i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo.

Il Cagliari esonera Di Francesco, è pronto Semplici

La rivoluzione del Cagliari tuttavia non si limita a Di Francesco. La società sarda ha annunciato anche un cambio al vertice, poiché ha comunicato di aver affidato a Stefano Capozucca l’incarico di direttore sportivo, sostituendo Pierluigi Carta. Tuttavia Carta resterà all’interno della dirigenza in quanto entra a far parte della Direzione Tecnica Sportiva, avendo il compito di coordinamento tra Club ed Area Tecnica.

Per quanto riguarda Leonardo Semplici, invece, si attende l’annuncio del suo arrivo in panchina. L’allenatore ex SPAL è già in città. In mattinata è partito da Roma ed è atterrato ad Elmas per firmare il contratto. L’accordo dovrebbe essere fino al 2022 con opzione di rinnovo legata alla permanenza del Cagliari in Serie A. Non sarà un cammino semplice poiché la squadra è ferma a 15 punti in classifica e al terzultimo posto ormai da diverse settimane, senza vincere da 16 match consecutivi.