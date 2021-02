Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, arriva un nuovo stop per Victor Osimhen: starà fuori per due match.

Non è decisamente cominciato nel migliore dei modi il 2021 del Napoli di Rino Gattuso. La squadra è allo sbaraglio, sempre di più in caduta libera e con l’infermeria piena mancano anche i cambi che possano costituire l’antidoto per un’inversione di marcia. La sconfitta esterna contro l’Atalanta è stata il fallimento di uno scontro diretto per la zona Champions League, con la squadra scivolata al settimo posto in classifica. L’aria che si respira è pesante e infatti la società ha annunciato il silenzio stampa permanente. Tuttavia, il club al momento non pare considerare un’inversione di rotta per Rino Gattuso, che resta al comando. Ad essere stanca e a cercare la rivalsa però è la gente. Il tifo partenopeo si sente deluso e comincia a nutrire sfiducia nei riguardi dell’allenatore calabrese.

Infortunio Osimhen: ecco quando tornerà in campo per il Napoli

A complicare ancor di più una situazione già di per sé compromessa è stato l’ennesimo infortunio di Victor Osimhen, che in questo caso ha costituito un grande spavento. Il calciatore nigeriano ha lasciato il campo nel secondo tempo di Atalanta-Napoli poiché aveva perso i sensi dopo aver battuto la testa. Il calciatore ha perso conoscenza ed è stato trasportato repentinamente in ospedale. Un momento spaventoso conclusosi con un trauma cranico, che però ha scongiurato qualsiasi ulteriore complicazione.

Come riferisce La Repubblica, il calciatore non ha ricordi dell’accaduto e pare infatti abbia chiesto ai dottori di Bergamo delucidazioni sull’accaduto. Il giocatore è stato in osservazione nella notte e sarà dimesso oggi. È evidente che salterà la sfida contro il Granada e probabilmente sarà mantenuto a riposo anche per l’impegno contro il Benevento.