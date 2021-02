L’Inter prova la fuga in Serie A ma c’è un’altra squadra che nel 2021 ha fatto più punti di tutti: la classifica dell’anno solare

E’ fuga Inter. La vittoria nel derby manda i nerazzurri in orbita, con quattro punti di vantaggio sul Milan e nove sulla Roma, fermata dal Benevento sullo 0-0. Una situazione che fa di Conte il vero favorito per la corsa scudetto che potrebbe vedere coinvolta anche la Juventus se Pirlo dovesse conquistare i tre punti contro il Crotone questa sera e vincere anche il recupero con il Napoli. Ma c’è anche un’altra ‘grande’ che sta viaggiando ormai da settimane ad un ritmo importante: il 2021 sembra essere l’anno della Lazio di Simone Inzaghi.

Sono i biancocelesti ad aver conquistato più punti nell’anno solare, in una classifica che vede l’Inter soltanto al terzo posto e il Milan fuori dalla zona Champions. Una graduatoria che vede all’ultimo posto il Cagliari con appena un punto conquistato in nove partite. Non se la passano meglio il Parma, che nel 2021 ha conquistato appena due punti, e il Crotone con tre punti in otto partite però. Sorprende il Genoa con 16 punti in nove partite, meglio del Milan e del Napoli, fermi a 15 punti.

Serie A, classifica 2021: Lazio prima, Milan settimo

La classifica della Serie A considerando solo le partite del 2021 vedrebbe quindi l’Atalanta al secondo posto dietro la Lazio ma con una partita in più (il recupero con l’Udinese).

La graduatoria sarebbe la seguente: Lazio 22 punti, Atalanta* 21, Inter 20, Juventus** 18, Roma 17, Genoa 16, Milan e Napoli 15, Verona 14, Sampdoria e Spezia 13, Torino 12, Fiorentina 11, Bologna e Udinese* 10 , Sassuolo 9, Benevento 7, Crotone** 3, Parma 2, Cagliari 1

*una partita in più ** una partita in meno

Ma cosa succederebbe alla classifica finale di Serie A, se nelle 15 giornate di campionato mancanti fosse confermata la media di queste prima 9 giornate del 2021? Si tratta ovviamente soltanto di un gioco perché il calcio non è matematica e non è una scienza esatta. Seguendo per le prossime 15 giornate l’andamento delle ultime 9, l’Inter vincerebbe lo scudetto a mani basse, con Milan, Roma e Napoli fuori dalla Champions. Crotone, Cagliari e Parma sarebbero condannate alla retrocessione. Ma in campo non si fanno calcoli…

Classifica finale con media 2021: Inter 86 punti; Lazio e Juventus 80; Atalanta 75; Milan 74; Roma 72; Napoli* 67;Verona 57; Genoa 53; Sampdoria 52; Sassuolo 50; Spezia 46; Fiorentina 43; Bologna 42; Udinese e Torino 40; Benevento 37; Crotone 18; Cagliari 17; Parma 17.