“Il Napoli ha contattato Maurizio Sarri”

Per la successione di Gattuso il Napoli ripensa a Sarri con cui sono già stati avviati dei contatti: su di lui pure Roma e Fiornetina

Maurizio Sarri e il Napoli, una storia d’amore che potrebbe tornare viva nonostante il “tradimento” del tecnico. L’allenatore ha divorziato in estate dalla Juventus con cui in realtà il rapporto non è mai decollato del tutto nonostante la conquista dello scudetto.

Ora però attende una nuova chiamata per chiarire il suo futuro. E le squadre interessate a lui non mancano. Oltre al Napoli, secondo calciomercato.it, ci sarebbero pure Roma e Fiorentina. Secondo il sito specializzato in notizie di mercato, la smentita dei viola è stata dettata dalla necessità di sostenere Prandelli in una situazione complessa. L’interesse del presidente Rocco Commisso è comunque vivo ma non l’unico, come detto.

Napoli, contatti in corso con Sarri per il dopo Gattuso: oltre a De Laurentiis ci pensano pure Roma e Fiorentina

Da fonti consultate da calciomercato.it emerge la possibilità di un ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della formazione partenopea. Il tecnico ha lasciato buoni ricordi durante i suoi trascorsi napoletani.

Per questo motivo, con il rapporto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso giunto agli sgoccioli, è tornato d’attualità il nome di Sarri, che è molto più che un semplice accostamento. Non è semplice riportare l’ex allenatore di Empoli, Chelsea e Juventus sulla panchina azzurra ma non è neppure un azzardo avvicinarlo a essa.

Perché i contatti ci sono e il club napoletano ha individuato in Sarri uno dei profili con cui sostituire il calabrese. Approcci ci sono stati pure con Luciano Spalletti (ipotesi valida anche in caso di esonero da qui a fine stagione di Gattuso), che però non convince del tutto. Dei contatti inoltre ci sarebbero stati pure con Massimiliano Allegri.

Da non scartare completamente neppure la Roma per il futuro di Sarri. I giallorossi hanno messo in cima alla propria lista Massimiliano Allegri, visto la probabile separazione da Paulo Fonseca al termine della stagione. Il tecnico napoletano rappresenta l’alternativa principale al toscano se il piano A non dovesse andare in porto.