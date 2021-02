Napoli-Granada 1-1 all’intervallo. La squadra di Gattuso passa subito in vantaggio, ma si fa recuperare a causa di un’ingenuità difensiva.

Il Napoli di Gennaro Gattuso sta affrontando, in questi minuti, il Granada nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021. La squadra azzurra, seppure in vantaggio dopo poco più di due minuti di gioco, si è fatta rimontare dalla squadra ospite. I primi quarantacinque minuti di gioco si concludono sull’1-1 Zielinski e Montoro. La prestazione dei ragazzi partenopei, però, non sta piacendo ai tifosi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Granada, tifosi furiosi con Gattuso

Adesso, il Napoli, dovrebbe vincere 4-1 per superare il turno e passare agli ottavi di finale del torneo europeo. Serve una vera e propria impresa per ribaltare il risultato e rovinare la festa alla squadra spagnola. L’affare è complesso, viste le numerose assenze dei partenopei e la formazione completamente ridisegnata dal tecnico calabrese.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, l’annuncio ufficiale sul futuro di Gattuso

Non sono contenti i tifosi azzurri che, alla fine del primo tempo di gioco, si sono riversati sui social network per chiedere la ‘testa’ dell’allenatore e puntare il dito contro la prestazione dei calciatori in campo. Su ‘Twitter’, infatti, gli utenti si sono scatenati, in particolare, contro la gestione del tecnico azzurro.

#NapoliGranada con tutto il rispetto di chi difende Gattuso ma stiamo giocando contro le riserve del Granada — Åℵ₮ℌ✪ℵy ℜαઽℌⒶℵ✌ (@ProMeTH3us99) February 25, 2021

CACCIATE GATTUSO — 𝘊𝘩𝘳𝘪𝘴 🪐 (@SonoMagoMerlino) February 25, 2021

È ammirabile il modo in cui Gattuso stia cercando di farsi cacciare. — DiAEmme (@DiAEmme1) February 25, 2021