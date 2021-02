Le dichiarazioni di Simone Inzaghi su Lazio-Torino stupiscono e creano perplessità: oggi la decisione sul rinvio della gara di martedì

Rinviata Torino-Sassuolo per il focolaio Covid che ha colpito la squadra granata, si attende oggi la decisione della Lega su Lazio-Torino, gara in programma martedì per il turno infrasettimanale. La situazione per gli uomini di Nicola non è ancora risolta. Sono sedici i positivi al momento tra squadra, staff e famigliari e questa mattina si attendono gli esiti dei test effettuati ieri. Risultati importanti per capire come si procederà nei prossimi giorni. L’ASL darà il consenso prima alla riapertura del Filadelfia, consentendo quindi ai granata di tornare ad allenarsi (probabilmente a livello individuale) e poi alla partenza per Roma?

Come scritto su ‘Tuttosport’, anche se oggi dovessero arrivare notizie positive, l’autorità sanitaria potrebbe anche riservarsi una decisione soltanto per martedì mattina, dopo i risultati dei test che i granata effettueranno domani. Ore di attesa mentre oggi la Lega Serie A prenderà una decisione definitiva sulla gara dell’Olimpico. La volontà è quella di non rinviare un altro match. Quindi il Torino sarebbe costretto a scendere in campo con i ragazzi della Primavera e i calciatori della prima squadra che risulteranno negativi al test di lunedì. Cairo però valuta anche di non scendere in campo, prendendosi lo 0-3 a tavolino e poi andando avanti con i ricorsi, sfruttando anche il precedente di Juventus-Napoli.

Lazio-Torino, Inzaghi va oltre: “Loro più riposati”

In tutto questo fanno scalpore le parole pronunciate ieri da Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, al termine della gara persa contro il Bologna, si è andato ad una frase decisamente poco ‘galante’ nei confronti degli avversari. “Speriamo di scendere in campo per lasciarci alle spalle le ultime due sconfitte – le parole dell’allenatore -. Il Torino non avendo giocato, avrà più energie”.

Una frase sicuramente infelice considerato che la squadra di Nicola è alle prese con un momento molto difficile e ben che vada si presenterà all’Olimpico imbottita di Primavera. Lo stesso Inzaghi se ne sarà reso conto, una volta sbollita l’adrenalina accumulata in un match difficile come quello contro il Bologna. Intanto oggi si attende il primo verdetto: Lazio-Torino per la Serie A si giocherà o meno?