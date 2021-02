Serie A 2020/2021, si sono appena concluse le gare delle ore 15:00 della ventiquattresima giornata del massimo campionato italiano.

Vincono l’Inter, il Cagliari e l’Udinese. Sono sei i gol segnati nelle gare delle 15:00 del ventiquattresimo turno di Serie A 2020/2021. I nerazzurri di Antonio Conte battono il Genoa di Davide Ballardini grazie alle reti di Lukaku, Darmian e Sanchez. Il Cagliari, invece, asfalta il Crotone di Stroppa con Pavoletti e Joao Pedro. Una sola rete, invece, durante Udinese-Fiorentina, finita 1-0 alla Dacia Arena grazie alla rete di Nestorovski.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, i risultati delle 15:00

L’Inter di Conte vince e convince: Lukaku, Darmian e Sanchez archiviano con facilità la pratica Genoa e consolidano il primo posto in classifica generale, allungano sul Milan di Stefano Pioli, impegnato questa sera alle 20:45 contro la Roma di Paulo Fonseca, a +7 a quota 56 punti. Ennesimo passo falso del Crotone che, allo stadio Ezio Scida, crolla sotto i colpi del Cagliari di Fabio Semplici, alla prima sulla panchina dei sardi. Pavoletti di testa e Joao Pedro dal dischetto del calcio di rigore decidono il match. Tre punti importanti per i rossoblu, in chiave lotta per la retrocessione, che salgono a quota 18 in elenco; affondano i calabresi, fanalino di coda. Finisce 1-0, invece, il match tra Udinese e Fiorentina alla Dacia Arena: nonostante le poche emozioni, Luca Gotti conquista i tre punti grazie alla rete di Nestorovski.

LEGGI ANCHE >>> Focolaio Covid, altra gara a rischio: scelta a sorpresa della Lega

La classifica

Inter 56 punti; Milan 49*; Juventus* e Atalanta 46; Roma* 44; Lazio 43; Napoli** 40; Sassuolo*, Verona 35; Sampdoria 30; Bologna, Udinese 28; Genoa 26; Fiorentina, Benevento* e Spezia 25; Torino* 20; Cagliari 18, Parma 15; Crotone 12.

*una gara in meno

** due gare in meno