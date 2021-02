Lazio-Torino verso il regolare svolgimento nonostante il focolaio granata. L’ASL, però, non si è ancora espresso.

Il continuo espandersi dell’epidemia dovuta al Covid-19 continua a creare problemi anche al mondo del calcio. Il contagio non accenna a placarsi. Lo sa bene il Torino di Urbano Cairo, diventato vero e proprio cluster con un enorme numero di tesserati positivi al tampone molecolare per Coronavirus. Il focolaio granata, composto da ben dieci positivi, è attualmente sotto controllo ed in isolamento. Per questo motivo, infatti, la gara contro il Sassuolo, prevista per lo scorso venerdì, sarà da recuperare il prossimo 17 marzo.

Lazio-Torino si gioca

Sorte diversa, invece, per Lazio-Torino che dovrebbe regolarmente disputarsi. Il match della venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021, in programma martedì allo stadio Olimpico di Roma, dovrebbe andare regolarmente in scena nonostante l’alto numero di positivi tra le fila granata. La squadra di Davide Nicola, falcidiata dalle assenze, dovrà vedersela, con ogni probabilità, contro i biancocelesti di Simone Inzaghi.

Come riporta ‘Goal.com’, nulla è ancora deciso in maniera definitiva. Servirà, infatti, il parere definitivo dell’ASL: l’azienda sanitaria locale non si è ancora espressa sull’eventuale regolare disputa di Lazio-Torino. Nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.