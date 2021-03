Antonio Cassano sul canale Twitch di Christian Vieri non ha risparmiato a Lukaku delle critiche molto pungenti

Antonio Cassano si è sempre contraddistinto per la sua schiettezza nel dire le cose che pensa e tante volte ne ha pagato le conseguenze. Il barese sul canale Twitch di Christian Vieri, la BoboTv, ha di nuovo commentato la sua ex squadra Inter e si è concentrato specialmente su Lukaku.

”Solo l’Inter può perdere lo Scudetto. Ha forza e consapevolezza. Giocare una volta a settimana è una manna dal cielo. Contro il Parma mi ha impressionato Conte quando ha preso Hakimi e l’ha sbattuto. Questo ti fa capire che tutti seguono l’allenatore. Conte? Sta facendo un buon lavoro. Bisogna fare i complimenti a chi era in disparte e ora è in squadra: anche se Sanchez ed Eriksen hanno qualità, il merito è di Conte”. Cassano poi si è soffermato su Lukaku:

”Lukaku in Serie A è immarcabile, ma in Europa fa fatica”

‘‘L’opzione numero uno resta la palla a Lukaku. Nel campionato italiano è ingiocabile e immarcabile: fa un altro sport. Mi piacerebbe vederlo contro Varane, Sergio Ramos, Marquinhos. In Europa League ha fatto benino, in Champions League ha fatto fatica. Lì ti devi arrangiare con la tecnica, che non ha. Non è uno dei migliori attaccanti al mondo”.

L’attaccante belga non convince l’ex Real Madrid: ”Nell’idea di Guardiola, che c’entra Lukaku?! Aguero è una roba diversa. Parlando di Aguero mi ritorna il sorriso. Se devo parlare di Lukaku e spiegare tutto…”

Cassano ha poi concluso: ”Se un club mi dovesse chiedere “Chi prendi tra Lukaku e Di Maria?” non avrei dubbi: Di Maria, Di Maria… e Di Maria”