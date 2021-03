Udinese-Sassuolo finisce 2-0. La gara delle 18:00 del ventiseiesimo turno di Serie A 2020/2021 la decidono Fernando Llorente e Pereyra.

L’Udinese di Luca Gotti batte il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Udinese-Sassuolo finisce 2-0 alla Dacia Arena di Udine. Ai padroni di casa basta la rete di Fernando Llorente al minuto 42 per battere gli emiliani nel match delle 18:00 del ventiseiesimo turno di Serie A 2020/2021. Nel finale Pereyra chiude i giochi. Passo falso della squadra neroverde che non trova la vittoria: gli ultimi tre punti conquistati in campionato risalgono al match contro il Crotone dello scorso 14 febbraio.

Udinese-Sassuolo, la sintesi

Bisogna attendere 42 minuti di gioco per vedere un gol alla Dacia Arena. Nei minuti finali di primo tempo, Fernando Llorente è bravo a sfruttare l’assist di Molina, ad eludere la marcatura ed a battere Consigli con un leggero tocco di destro. La sua zampata vale l’1-0. Nel finale il VAR ferma De Paul dal dischetto: il rigore conquistato all’82′ è viziato da un fuorigioco di Molina, niente da fare. Al 93′ Pereyra chiude i giochi e fa 2-0.

Può esultare, al triplice fischio finale, Luca Gotti: il tecnico del club friulano sale a quota 32 punti in classifica ed accorcia proprio sugli emiliani, rimasti bloccati a quota 46 al nono posto in elenco, in attesa degli altri risultati di giornata.