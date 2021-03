L’allenatore della Roma, Fonseca, è intervenuto al termine della partita contro il Genoa parlando delle condizioni fisiche di Dzeko

La Roma batte il Genoa, esulta, torna al quarto posto e si concentra, ora, anche sulla gara di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, andata degli ottavi di finale della seconda competizione europea. Una partita nella quale potrebbe mancare ancora una volta Dzeko. L’attaccante bosniaco è il grande assente di queste partite. Con Fiorentina e Genoa, la Roma non ha avvertito la sua assenza ed è riuscita comunque a vincere. In Europa, la Roma spera di ritrovarlo. Ma le sensazioni non sono positive. Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della formazione giallorossa, che è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Genoa: “Dzeko Sarà difficile recuperarlo” ha detto in sintesi il tecnico portoghese.

Roma, le parole di Fonseca su Dzeko

Fonseca spiega perché l’attaccante bosniaco potrebbe saltare la sfida contro gli ucraini di Europa League: “Dzeko? Sarà difficile, sta recuperando. Ha iniziato a fare un lavoro individuale e vediamo nei prossimi giorni”. Porticina aperta, dunque, ma non c’è troppo ottimismo sul suo recupero.

A sostituirlo potrebbe essere ancora una volta Borja Mayoral, che col Genoa ha segnato prima dell’intervento dell’arbitro per un precedente fuorigioco: “Si è visto poco ma ha creato spazi per i compagni” le parole di Fonseca sulla partita dell’ex Real Madrid. La Roma, comunque, porta a casa tre punti preziosi in un periodo in cui si gioca sempre e gli impegni sono ravvicinati: “La squadra sta bene fisicamente, anche se alcuni giocatori son un po’ stanchi” ha ammesso Fonseca.