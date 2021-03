Il Manchester United è alla ricerca di un difensore per la prossima stagione, l’ultimo nome è quello del difensore della Juventus De Ligt

La Juventus deve stare parecchio attenta. Almeno per quanto sostengono dall’Inghilterra. Su Matthijs De Ligt ci sarebbe infatti una forte pretendente. Il difensore olandese, in scadenza nel 2024 interessa tanto al Manchester United che punta a migliorare il proprio pacchetto arretrato e cerca elementi giovani e di valore. Il nome del difensore della Juventus segue di qualche settimana quello di Jules Koundé, difensore francese del Siviglia. Entrambi sono giovani e promettono tanto.

Il difensore della Juventus si è imposto a un livello superiore nel calcio internazionale anche in virtù della sua presenza nella nazionale olandese.

Dopo alcune incertezze iniziali al suo arrivo in bianconero, il rendimento dell’ex Ajax sta crescendo nel corso del tempo. Quando non c’è la retroguardia juventina sembra avvertire la sua assenza. Complice una sempre più consistente importanza negli schemi tattici.

Juventus, le pretendenti per Matthijs De Ligt, c’è anche il Manchester United

I Red Devils secondo il Daily Mail sarebbero fortemente interessanti a prelevare Matthijs De Ligt. Si tratta comunque di un’operazione complessa. Intanto perché il calciatore sta raggiungendo la dimensione che i dirigenti bianconeri si aspettavano fin dal suo arrivo a Torino e inoltre perché la Juventus lo ha acquistato dall’Ajax nel 2019 per oltre 80 milioni di euro. Per questa ragione non lo venderebbero sicuramente a una cifra bassa. Anzi…

Non è la prima volta che il nome di De Ligt viene associato al Manchester United. Voci di un interessamento per i “rossi” di Manchester si erano già registrate un anno fa.

La notizia di un addio dell’olandese alla Juventus è stata comunque smorzata direttamente dalla sua compagna AnneKee Molenaar. La bellissima fidanzata di De Ligt in un’intervista concessa a Tuttosport ha detto di essere profondamente riconoscente nei confronti della Juventus e di Mino Raiola e il suo staff che ne hanno favorito l’adattamento a Torino.

Negli scorsi giorni si era parlato pure dell’interessamento del Barcellona per De Ligt. I blaugrana, che hanno da poco recuperato Piqué – decisivo nella semifinale di ritorno di Coppa del Re – e sono a caccia di un difensore per non denunciare nella prossima stagione i tanti errori commessi durante questo corso.

Le difficoltà economiche dei blaugrana però rendono la strada in salita.