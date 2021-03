Suona ancora l’allarme infortuni per il Milan in vista dell’imminente sfida contro il Manchester United in Europa League in chiave campionato con il prossimo match contro il Napoli

Nessun recupero per il Milan in vista della sfida di domani contro il Manchester United. Emergenza infortuni ancora nel vivo, con Mandzukic, Ibrahimovic e Calhanoglu ancora out. Fermi ai box anche Theo Hernandez e Rebic, anche se questi ultimi due potrebbe tornare tra i convocati in occasione della prossima sfida di campionato contro il Napoli. Continua il calvario per Mandzukic, ancora fermo ai box dopo il ko muscolare delle scorse settimane: la sua presenza resta in dubbio anche in occasione della prossima giornata di Serie A contro il partenopei. Contro il Napoli, invece, saranno certe le assenze di Calhanoglu e Ibrahimovic.

Il primo potrebbe tornare in campo entro 7-10 giorni, mentre il secondo, salvo nuove direttive dall’infermeria, dovrebbe tornare a disposizione di Pioli dopo la sosta in occasione del match contro la Sampdoria. Nei prossimi giorni si conosceranno i tempi di recupero con maggiore dettagli. Come accennato, invece, Theo Hernandez e Rebic potrebbe tornare tra i convocati entro pochi giorni: sfida al Napoli nel mirino.

Infortuni Milan, suona l’allarme in vista della sfida contro il Manchester United

In vista del match di domani sera contro lo United l’attacco rossonero peserà tutto sulle spalle di Leao, unico attaccante disponibile. Come rivelato, restano ancora da valutare i reali tempi di recupero di Mandzukic, Ibrahimovic e Rebic, ma Pioli spera di recuperarli nel giro di pochi giorni o settimane. Buone notizie in mezzo al campo: Tonali ha totalmente recuperato e sarà a disposizione nel match contro gli inglesi.

Manchester United- Milan, convocati e probabili formazioni Europa League

I convocati

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu. Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Leao, Tonin

Le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao.