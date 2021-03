Dall’Inghilterra fanno sapere che un noto portale per adulti ha fatto una proposta choc all’Inter per diventare il nuovo main sponsor

Ha del clamoroso, ma fa sorridere, l’ultima notizia che riguarda l’Inter e che arriva direttamente dall’Inghilterra. Non è una news di mercato, ma coinvolge comunque un “cambio di maglia” nerazzurra. Dato che a fine anno scadrà l’accordo con Pirelli, storico main sponsor dell’Inter dal 1995, la novità è che l’offerta più interessante è arrivata da Stripchat, portale di contenuti per adulti, che avrebbe offerto alla società nerazzurra 23 milioni all’anno per poter esibire il proprio marchio sulle maglie della formazione allenata da Antonio Conte. L’indiscrezione, che ha scatenato il popolo del web, è stata rivelata dal quotidiano inglese ‘The Sun’.

Inter, l’offerta irrinunciabile

I tifosi dell’Inter, quelli più piccoli, hanno ormai associato lo stemma della società nerazzurra a Pirelli, storico sponsor da oltre vent’anni. Ma nel 2021 scadrà il contratto e senza rinnovo bisognerà pensare ad un sostituto. Tutto dipenderà dalle offerte sulla scrivania dell’Inter. Al momento, quella più alta, quasi irrinunciabile, è proprio quella del portale per adulti. Proposta da 23 milioni di euro all’anno, come ribadito dal quotidiano inglese ‘The Sun’.

Ovviamente sui social è scattata subito l’ironia da parte dei tifosi dell’Inter e non solo: il sito Stripchat è finito in tendenza e molti stanno commentando con ilarità questa notizia. Si tratta, al momento, solo di una indiscrezione. In attesa di eventuali notizie ufficiali, e dunque di conferme, da parte della stessa società di Milano. Che in questo momento ha altri pensieri per la testa: la vittoria dello scudetto e la cessione del club.