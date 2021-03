Il PSG ha ufficializzato il rinnovo di Di Maria fino al 2022. Questa notizia potrebbe essere un segnale per il futuro di Messi

Il PSG ha eliminato il Barcellona dagli ottavi di finale di Champions League e per i tifosi transalpini non smettono le buone notizie. Infatti, è ufficiale il rinnovo di Angel Di Maria fino al 2022 con il club parigino che ha ufficializzato il tutto tramite il proprio account Twitter:

📝🔄 Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Angel Di Maria pour une saison supplémentaire avec une 2e année optionnelle. Âgé de 33 ans, l’attaquant international argentin est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2022. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 12, 2021

All’interno del nuovo contratto è stata inserita un’opzione che consente d’estendere il rinnovo di Di Maria anche di un altro anno. Il calciatore è molto amico del suo compagno di Nazionale Messi e questo rinnovo potrebbe essere un segnale che avvicinerebbe il numero dieci del Barcellona al PSG.

”Ci sono molte possibilità di vedere Messi nel PSG”

“Lo spero, penso che ci siano molte possibilità ma dobbiamo aspettare ed essere calmi. Pensiamo prima alla squadra e poi vediamo cosa succederà”. Questa fu la risposta di Di Maria, dopo il match vittorioso contro il Nimes, sull’ipotesi di vedere Lionel Messi sotto l’ombra della Torre Eiffeil.

Vedere Messi al PSG è un’immagine che manda già in visibilio i tifosi francesi, ma che dovranno aspettare la fine di questa stagione visto che anche la rielezione come presidente del Barcellona di Laporta che ha come obiettivo numero uno far rimanere la ‘Pulce’ in terra catalana.