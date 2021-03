Il Milan è alla caccia di un attaccante che possa sostituire Zlatan Ibrahimovic. Il primo nome sulla lista è quello di Dusan Vlahovic.

Il Milan e Paolo Maldini sono alla caccia di un rinforzo in attacco che possa far rifiatare Zlatan Ibrahimovic. A fine stagione, infatti, alla squadra di Stefano Pioli serve una nuova pedina d’attacco visto che Ibra ha dimostrato di non poter sostenere da solo il peso dell’intero reparto. La soluzione migliore porta ad un calciatore di Serie A che sta incantando tutti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Maldini punta Vlahovic

E’ Dusan Vlahovic il primo nome sulla lista dei desideri per l’attacco di Paolo Maldini. L’attaccante della Fiorentina ha incantato, questa sera, contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Come riporta ‘Calciomercato.it’, il centravanti viola è finito nel mirino delle big di Serie A, tra cui il club rossonero. Il classe 2000 sarebbe la prima scelta visto che Mario Mandzukic ha dimostrato di avere troppi problemi fisici che non gli consentono di rendere con continuità.

LEGGI ANCHE >>> Roma, duro esposto alla Lega: “Vantaggio ingiusto”

La dirigenza rossonera continua a seguirlo con particolare interesse. Le tre reti di questa sera hanno sicuramente fatto strabuzzare gli occhi dei vertici del club. La tripletta nei primi quarantacinque minuti di gioco ha consentito a Vlahovic di battere un record: tre gol in un primo tempo in Serie A non si vedevano nella Fiorentina dal 1964. L’ultima volta, infatti, fu di Kurt Roland Hamrin contro l’Atalanta.

Tra le altre cose, Vlahovic ed il Milan si troveranno faccia a faccia il prossimo 21 marzo.