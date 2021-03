Alle 20.45 luci accese allo Stadio Meazza in San Siro per l’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A, scendono in campo Milan e Napoli.

La corsa Scudetto prosegue, con l’Inter che non perde un colpo. La squadra nerazzurra, battendo il Torino, ha allungato ancora sulle inseguitrici sono chiamate a rispondere. Se la Juventus sta mettendo sotto il Cagliari, restando comunque ad una distanza considerevole, questa sera tocca al Milan. Per i rossoneri vincere resta l’unica soluzione per restare ancorati al sogno Scudetto e non permettere all’Inter una fuga che a questo punto della stagione potrebbe risultare decisiva per l’epilogo di questa stagione.

Stasera, però, l’impegno è assai arduo. Il Napoli di Gattuso si presenta a San Siro con l’intenzione di portare a casa punti, anche perchè il momento è molto delicato. Agli azzurri servono punti per continuare ad inseguire il quarto posto, ma soprattutto per tenere lontane le critiche. Gattuso ha avuto diverse problematiche in queste settimane, a cominciare dagli infortuni che tengono ancora sotto scatto la squadra partenopea. Un big match sul quale i temi sono tanti, e per questo è difficile prevedere quale possa essere il risultato finale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali

Pili si affida a Leao per provare a scardinare la difesa azzurra. In campo con il 4-2-3-1, e la linea di trequarti composta da Castillejo, Calhanoglu e Krunic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. Allenatore: Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Juve-Cagliari, Cragno colpito al volto: “Ronaldo andava espulso!”

Gli azzurri potrebbero tornare in campo, dunque, con il 4-3-3 che vedrà il tridente offensivo composto da Politano, Mertens ed Insigne.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.