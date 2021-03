Cagliari, le mosse di Semplici: il ruolo di Asamoah e il ballottaggio offensivo

Il Cagliari si prepara al rush salvezza in vista della parte finale della stagione. Semplici dovrà valutare alcune mosse riguardanti soprattutto la fascia sinistra e il ballottaggio offensivo tra Simeone e Pavoletti

Il Cagliari si prepara alla sfida salvezza contro lo Spezia. Semplici è pronto a confermare l’ottimo trend delle ultime gare, esclusa quella recente contro la Juventus, approcciata in modo sbagliata e condizionata fin da primi minuti (a prescindere dalla mancata espulsione di Cristiano Ronaldo). Rossoblù chiamati alla prova del nove contro i liguri. Vincere per cercare di ridurre le distanze dalle dirette avversarie e aumentare il distacco dal Torino. Occhio, però, a qualche punto interrogativo tattico. Semplici potrebbe puntare su Nandez come esterno sinistro, riproponendo Zappa sulla corsia destra.

Non è escluso che il tecnico rossoblù decida di confermare Nandez sulla destra con la presenza di Asamoah o Lykogiannis dal 1′. Una rivoluzione tattica che potrebbe garantire maggiore equilibrio in chiave difensiva, ma anche dal punto di vista tattico. Da valutare anche il possibile ballottaggio offensivo con Pavoletti e Simeone pronti a giocarsi una maglia da titolare al fianco di Joao Pedro.

Cagliari, chance per Asamoah dal 1′? Riprende vita il ballottaggio Simeone-Pavoletti

Come accennato, Asamoah potrebbe convincere Semplici a puntare su di lui in vista della parte finale della stagione. L’ex Juventus e Inter potrebbe rivelarsi decisivo e importante grazie alla sua esperienza e carisma. Occhio, però, alla possibile conferma di Nandez sulla sinistra: una doppia soluzione tattica che, come detto, sarà valutata nel corso delle prossime giornate.

Per quel che riguarda il ballottaggio offensivo tra Pavoletti e Simeone, Semplici sembrerebbe essere intenzionato a confermare l’attaccante livornese (assente contro la Juventus per squalifica) dal 1′ in occasione della sfida salvezza contro lo Spezia. Simeone, dal canto suo, proverà a convincere Semplici a puntare su di lui, soprattutto grazie alle sue doti di sacrificio e maggiore supporto alla manovra in fase di non possesso. Ballottaggio serrato con Cerri leggermente più defilato nelle gerarchie offensive del tecnico rossoblù.