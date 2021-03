Per la Juventus Rodrigo Bentancur non è più incedibile, davanti ad una buona offerta può partire. Il denaro incassato potrebbe finanziare l’acquisto di Aouar.

Bentancur è uno degli assenti della Juventus, è in isolamento causa Covid e manca a Pirlo dalla partita contro lo Spezia in cui ha realizzato anche un assist.

L’uruguagio è a 2312 minuti giocati, a centrocampo ha garantito continuità di rendimento ma la sua permanenza alla Juventus non è più scontata come in passato.

Secondo quanto racconta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, se la Juventus avesse l’opportunità di fare una plusvalenza corposa, potrebbe farlo partire.

Servono almeno 35 milioni per convincere la Juventus, che ha già ammortizzato l’investimento di 12,5 milioni di euro per prenderlo dal Boca Juniors nel 2017. Il denaro incassato potrebbe finanziare l’assalto ad Aouar del Lione.

Le cessioni per arrivare ad Aouar

De Ligt convinse la Juventus a puntare su di lui quando guidò l’Ajax fino alla qualificazione ai quarti di finale di Champions League ai danni proprio dei bianconeri. Con Aouar del Lione potrebbe verificarsi una storia simile.

Il centrocampista offensivo del Lione lo scorso agosto è stato protagonista nel doppio confronto con la Juventus e poi ha trascinato la squadra di Garcia fino alla semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Il talento classe ’98 di origini algerine in questa stagione ha patito l’assenza del Lione dalle coppe europee ma si sta confermando tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Sei gol e quattro assist per Aouar nel Lione secondo in compagnia del Psg, a tre punti dal Lille capolista.

Le pretese del Lione sono alte, il presidente Aulas chiede 50-60 milioni per farlo partire ma la Juventus è pronta a ristrutturare il centrocampo per finanziare l’assalto al gioiello del Lione.

A centrocampo si punta su Arthur, McKennie e Kulusevski, che dovrebbe essere considerato una mezzala capace di incidere con più campo a disposizione.

Oltre a Bentancur, possono partire anche Rabiot e Ramsey ma dipende dalle offerte per i due giocatori acquistati a parametro zero dalla Juventus nell’estate del 2019, dopo le esperienze al Psg e all’Arsenal.