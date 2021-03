Guai in vista in casa Inter. Anche Samir Handanovic è risultato positivo al tampone molecolare per Covid-19.

Si complica la corsa scudetto per l’Inter di Antonio Conte. La colpa è tutta del Covid-19 che ha fermato un altro calciatore. Dopo la positività di Danilo D’Ambrosio di qualche giorno fa, per il tecnico dei nerazzurri le cose diventano davvero complesse.

Handanovic positivo al Covid-19

E’ Samir Handanovic il nuovo positivo in casa Inter. A comunicare la notizia è stata la stessa società nerazzurro attraverso una nota apparsa sui propri canali ufficiali: “FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”.

Handanovic salterà sicuramente, dunque, la sfida contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi in programma sabato sera allo stadio San Siro alle ore 20:45. Come da protocollo la squadra è ora in isolamento fiduciario, mentre il calciatore si è recato presso la propria abitazione per effettuare il periodo di quarantena previsto.