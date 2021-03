Un vero e proprio duello di mercato potrebbe palesarsi in estate e vedere protagonista Inter e Napoli, occhi puntati in Premier League.

La stagione è entrata ormai nel vivo, e gli obiettivi restano tutti alla portata per le big di Serie A. La corsa Scudetto vede l’Inter saldamente in testa, con il Milan ormai sempre più distaccato e la Juventus che ha perso diverse lunghezze e pare difficile possa rifarsi sotto in maniera considerevole. Per la corsa al quarto posto, poi, c’è un gran traffico e sono diverse le squadre in lotta per conquistare un biglietto per la prossima Champions League. Tra queste c’è anche il Napoli di Gattuso che, al netto delle critiche, ha ampiamente alla portata la possibilità di piazzarsi in quarta posizione.

Inter e Napoli, insomma, lotteranno fino alla fine per portare a casa i propri traguardi. Anche perchè il prossimo anno bisognerà capire, in entrambe le compagini, quali saranno le strategie di adottare sul mercato. Molte decisioni passeranno, ovviamente anche per quello che sarà l’epilogo di questa decisione. Tra lo Scudetto e la Champions League, da qui si deciderà poi come muoversi in estate.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Napoli, duello di mercato in mercato

E proprio l’Inter ed il Napoli sembra possano essere protagoniste di un vero e proprio duello di mercato che si paleserà nella prossima sessione estiva di mercato. Occhi puntati in Premier League, ed in particolare a Londra, dove c’è un obiettivo che le due squadre condividono.

Già negli scorsi mesi, infatti, il nome di Emerson Palmieri è stato accostato sia all’Inter che al Napoli, salvo poi restare con i blues almeno fino alla fine di questa stagione l’avventura dell’italo-brasiliano in quel di Londra possa davvero concludersi.

LEGGI ANCHE >>> La chiamata ad Ibrahimovic che il Milan non gradisce

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, il Chelsea lascerebbe partire Emerson per una cifra attorno ai 17 milioni di euro, con Napoli ed Inter pronte a fiondarsi in maniera concreta sul giocatore.

Un ritorno atteso in Italia, dunque, per il terzino della nazionale italiana. Se l’Inter starebbe pensando di affiancare Emerson a Perisic, in casa Napoli si prospetta una vera e propria rivoluzione sotto il punto di vista dei terzini.