Per il Milan la situazione degli infortuni continua ad essere molto delicata, sono arrivate novità in queste ore per quanto riguarda Davide Calabria.

Non se la passa bene il Milan di Stefano Pioli. Tanti gli infortuni che stanno mettendo sotto scacco la squadra rossonera, costringendo anche l’allenatore a dover affrontare una situazione molto complessa in un momento decisivo della stagione. L’eliminazione di ieri dall’Europa League per mano del Manchester United, ha lasciato di sicuro il segno all’interno della compagine milanese, ed ora resta la corsa in campionato che vede, però, Ibra ed i suoi allontanarsi sensibilmente dall’obiettivo Scudetto.

L’Inter, ormai, galoppa senza frenate e proprio per questo sembra difficile pensare che il Milan possa andare a riprendere i cugini nerazzurri. La realtà e che gli avversari da dietro pressano e non poco, e cosi bisognerà combattere anche per confermare il piazzamento Champions. Il traffico è considerevole, il rischio per il Milan è proprio quello di farsi risucchiare nella lotta al quarto posto. Gli infortuni, poi, continuano a non aiutare la squadra.

Milan, novità sull’operazione di Davide Calabria

Tra i giocatori che dovranno restare fermi ai box per diverso tempo c’è Davide Calabria. Per lui, infatti, è stato necessario proprio in queste ore intervento in artroscopia al menisco mediale del ginocchio destro. Il tutto per un trauma rimediato nella partita di andata degli ottavi di di Europa League, andati in scena giovedì scorso a Old Trafford contro il Manchester United.

Operazione che, come comunicata dallo stesso club rossonero attraverso un comunicato ufficiale è riuscita perfettamente. Ora per Calabria comincerà la riabilitazione per portarlo nuovamente a disposizione di Pioli nel minor tempo possibile, anche in vista di un finale di campionato che appare decisamente complesso.

Ma quando rientrerà Calabria? Secondo quanto comunicato dallo stesso Milan in una nota ufficiali, i tempi di recupero sono stimati intorno ai 30 giorni. Insomma, Pioli dovrà fare a meno del suo giocatore almeno per un mese, nella speranza di rivederlo prontamente a disposizione.