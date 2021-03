Secondo Tuttosport, la Juventus vuole continuare a ringiovanire la propria rosa e starebbe puntando a tre calciatori dell’Italia di Mancini

La Juventus, dopo l’eliminazione dalla Champions, già sta progettando la nuova stagione. La dirigenza bianconera ha intenzione di continuare il processo di rinnovamento, iniziato la scorsa estate, del gruppo squadra.

Dal punto di vista delle cessioni illustri bisogna capire quale sarà il futuro, soprattutto, di Cristiano Ronaldo, le voci di un ritorno al Real Madrid si fanno sempre più insistenti, Dybala e Ramsey. Mentre per i nuovi acquisti già stanno girando vari nomi.

Juventus, tre arrivi per una rivoluzioni

Come riporta Tuttosport, la Juventus starebbe puntando specialmente tre nomi: Kean, Emerson Palmieri e Locatelli. Kean, che sta facendo molto bene nel PSG, potrebbe tornare sotto all’ombra della Mole se il club francese non dovesse riscattarlo dall’Everton, mentre Emerson Palmieri è sempre un nome in orbita bianconera.

Paratici per il centrocampo punterebbe di nuovo a Manuel Locatelli, che il Sassuolo valuta 40 milioni di euro, e potrebbe inserire nella trattativa il giovane Fagioli. La dirigenza piemontese guarda verso il futuro, mentre Pirlo sta cercando di rimanere in scia dell’Inter per lotta al titolo ed ha la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta ancora tutta da giocare.