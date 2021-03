Amrabat potrebbe lasciare la Fiorentina dopo solo una stagione. Come riporta La Nazione, il Milan sarebbe interessato al centrocampista Il Milan giovedì scorso è uscito dalla Europa League ad opera del Manchester United ed ha rallentato in campionato. Oggi alle 18 la squadra rossonera sfiderà la Fiorentina al Franchi, in una partita fondamentale per la stagione.

Ma tra il Milan e il club viola ci potrebbe essere anche un ‘match’ di calciomercato. Infatti, come riporta La Nazione, la dirigenza rossonera potrebbe puntare ad acquisire le prestazioni del centrocampista viola Sofyan Amrabat.

Lo scontro con Prandelli

Il centrocampista, il cui contratto scade nel 2024, potrebbe lasciare la squadra gigliata già dopo un anno. Amrabat è stato acquisito l’anno scorso dal Verona, esattamente nella sessione di gennaio e poi è rimasto in Veneto in prestito fino a giugno, per 20 mln di euro. La Fiorentina riuscì a battere il forte interesse del Napoli.

Il centrocampista, in questa stagione, ha collezionato 26 presenze senza segnare un goal. Amrabat avrebbe avuto anche un duro scontro, sedato solo grazie all’intervento del direttore generale viola Joe Barone, con Cesare Prandelli dopo la sostituzione nel match contro lo Spezia, lo scorso 19 febbraio. Il rapporto tra i due si sarebbe incrinato considerevolmente.