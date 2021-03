Alle 12.30 in programma il lunch match dei questa domenica di Serie A, scendono in campo il Verona e l’Atalanta.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, l’Atalanta è pronta a riversare ogni tipo di energia sul campionato. L’obiettivo, ovviamente, è quel quarto posto necessario a confermarsi nuovamente tra le big d’Europa. Il percorso, ovviamente, è molto complesso visto il grande traffico che si trova per raggiungere la quarta posizione in classifica. Serviranno tutte le energie disponibili per puntare al colpo grosso.

E cosi oggi allo stadio Bentegodi la squadra di Gasperini proverà a portare a casa tre punti utili per perseguire l’obiettivo, provando anche a sfruttare lo scontro diretto che vedrà protagoniste stasera Roma e Napoli.

L’avversario, però, è tutt’altro che semplice da superare. Il Verona, infatti, è una delle squadre più dure di questo campionato, e non sarà semplice provare a tenere botta e portare a casa la vittoria. Difficile per i ragazzi di Juric immaginare di poter andare oltre la pura e semplice salvezza, visto la lontananza attuale dalla posizioni europee. Eppure, i gialloblu proveranno a portare tre punti a casa per continuare a sperare.

Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali

Juric si affida ancora a Lasagna che sarà il terminale offensivo, mentre alle sue spalle sulla trequarti agiranno Zaccagni e Barak. Sugli esterni Faraoni e Dimarco proveranno a far male alla Dea.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Gasperini rilancia nuovamente Zapata dal primo minuto. Sulla trequarti si rivede Miranchuk insieme a Pessina.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Toloi, De Roon, Freuler, Malinovskyi; Pessina, Miranchuk; Zapata.