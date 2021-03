Napoli, Stanislav Lobotka ricoverato alla clinica Ruesch

Lobotka è stato ricoverato stamattina alla clinica napoletana Ruesch a causa una forte tonsillite. Possibile l’intervento chirurgico

Il centrocampista slovacco del Napoli Stanislav Lobotka è stato ricoverato stamattina alla clinica Ruesch a causa una forte tonsillite, riferisce La Gazzetta dello Sport, e non sarà dunque a disposizione per il big match di domani sera all’Olimpico contro la Roma.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lobotka ricoverato per tonsillite: possibile intervento chirurgico

Il 26enne sarà visitato da specialisti che avranno il compito di curare il forte ascesso occorsogli. Non è escluso che, una volta passata l’infiammazione, ci sia la necessità di ricorrere all’intervento chirurgico.

LEGGI ANCHE>>> Roma, emergenza totale contro il Napoli (che vuole Fonseca)

Ad ogni modo, Lobotka ne avrà per almeno un paio di settimane e non sarà quindi in grado di rientrare in gruppo prima di Pasqua. Di conseguenza, salterà anche le partite della nazionale slovacca contro Cipro, Malta e Russia, valide per le qualificazioni a Qatar 2022.