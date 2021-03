La Fiorentina ha fatto acquisti in casa Napoli. Dopo Jose Maria Callejon è arrivato a Firenze anche Kevin Malcuit, esubero dei partenopei.

Rocco Commisso ha rinforzato la Fiorentina nelle ultime sessioni di calciomercato. In estate, a Firenze è arrivato Jose Maria Callejon. L’attaccante spagnolo, dopo tantissimi anni di azzurro, ha deciso di cambiare aria visto il mancato rinnovo con la società di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro, però, ha lasciato partire, con direzione Toscana, anche Kevin Malcuit. L’esterno difensivo ex Napoli ha già avuto qualche chances in maglia viola.

Malcuit su Gattuso

Chances che in azzurro Malcuit non ha avuto nell’ultima stagione. Il terzino ex Napoli, intervistato da ‘BeIN Sports France’, ha svelato i motivi dell’addio ai partenopei. Ecco quanto dichiarato: “Gennaro Gattuso non mi ha dato nessuna chance dopo l’infortunio. Mi ha fatto capire che per me non c’era più posto in squadra”.

Poi prosegue: “Il Napoli doveva prendere Sabaly invece che me. Il calciatore, però, non superò le visite mediche e quindi al Napoli presero me. Ho potuto giocare per Carlo Ancelotti, uno dei migliori allenatori al mondo”.