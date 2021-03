Alessio Tacchinardi riparte da una nuova panchina. L’ex centrocampista della Juventus allenerà l’Alma Juventus Fano.

Sono passati circa due anni dall’ultima esperienza da allenatore per Alessio Tacchinardi. L’ex centrocampista della Juventus, adesso, si rimette in gioco. E’ il nuovo allenatore di un club di Serie C. L’Alma Juventus Fano, club del Girone B, infatti, ha ufficializzato l’ingaggio del nuovo tecnico.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tacchinardi all’Alma Juventus Fano

Alessio Tacchinardi, con oltre 400 presenze con la maglia della Juventus, vola in Serie C per la sua prima avventura da allenatore in un club in tale categoria. L’Alma Juventus Fano punta su di lui per invertire il trend negativo che la vede terzultima in classifica generale. Sostituisce Flavio Destro, papà dell’attaccante del Genoa Mattia.

LEGGI ANCHE >>> “Non vedo l’ora di tornare”: Dybala svela la data del rientro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alma Juventus Fano (@almajuventusfano)

Di seguito il comunicato del club granata: “L’Alma Juventus Fano comunica di aver raggiunto l’accordo con Alessio Tacchinardi per la guida della prima squadra. Dopo una lunga e proficua carriera da calciatore di serie A e della Nazionale, Tacchinardi ha intrapreso la carriera di tecnico con la formazione Allievi del Pergocrema e in seguito degli Allievi Nazionali del Brescia. Ha guidato la prima squadra della Pergolettese in Seconda Divisione e in serie D, oltre a Lecco e Crema sempre nel campionato Nazionale Dilettanti. La conferenza di presentazione si svolgerà martedì 23 marzo alle ore 11.30 allo stadio ‘Mancini’”.