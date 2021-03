Dopo la sconfitta col Benevento, anche Paulo Dybala prova a scuotere i compagni: alla Juventus serve reagire.

Sono tempi bui per la Juventus. La sconfitta contro il Benevento di Filippo Inzaghi ha fatto infuriare la tifoseria che, ora, chiede la testa di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero rischia l’esonero a fine stagione vista la mancanza di risultati conseguiti in Italia ed in Europa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, parla Dybala

Paulo Dybala rompe il silenzio e prova a motivare i compagni di squadra. Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, l’attaccante argentino ammette di non vedere l’ora di tornare in campo. Diversi infortuni gli hanno impedito di dare una mano alla squadra nei momenti di difficoltà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

LEGGI ANCHE >>> Pirlo esonerato? Ecco il traghettatore (aspettando Allegri)

Ecco quanto scritto nella didascalia social: “Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi… La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve #FinoAllaFine”.