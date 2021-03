Claudio Lotito, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha risposto in maniera criptica alle parole del padre di Simone Inzaghi

In casa Lazio si discute solo del rinnovo di Simone Inzaghi. Il contratto dell’allenatore con il club capitolino scadrà il prossimo giugno e le notizie sul prolungamento tardano ad arrivare. Le trattative erano ben avviate, ma nelle ultime settimane si è verificato un brusco rallentamento.

A febbraio ci sarebbe stato un principio d’accordo: triennale da 7,5 milioni di euro netti (almeno) a salire con i bonus legati poi ai piazzamenti, ma poi entrambe le parti hanno cominciato a guardarsi intorno ed a temporeggiare. Sulla trattativa è intervenuto anche Giancarlo Inzaghi, padre dell’allenatore, a Radio Kiss Kiss Napoli: ”Simone al Napoli? Grande squadra, De Laurentiis lo stima. Rinnovo con Lazio? Non ci sono novità sotto questo aspetto. Lotito ha dei tempi lunghi. Il periodo è molto particolare, attendiamo per capire cosa ci attende”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il no comment di Lotito

La risposta, sempre a Radio Kiss Kiss Napoli, del patron biancoceleste non è tardata ad arrivare: ”Le parole del papà di Inzaghi? Non voglio entrare in queste dinamiche mediatiche, non ho nulla da rispondergli. Sul rinnovo di Simone non lascio nessun commento”.

LEGGI ANCHE >>> Marusic trascina la Lazio, Candreva abbatte il Torino

Le parole di Lotito non placano le voci di mercato sul futuro di Inzaghi, anzi. Il presidente non ha confermato la permanenza del tecnico a Roma, visto che ha preferito sviare con un secco ”no comment”. Le prossime settimane saranno decisive.