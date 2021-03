Serie A, si sono appena concluse le gare delle 15:00 del ventottesimo turno di campionato. Vincono Lazio e Sampdoria.

Si sono appena concluse le gare del ventottesimo turno di Serie A 2020/2021. Vince la Sampdoria di Claudio Ranieri che batte il Torino di Davide Nicola allo stadio Luigi Ferraris di Genova; vittoriosa anche la Lazio di Simone Inzaghi, corsara alla Dacia Arena contro l’Udinese di Luca Gotti.

I risultati delle gare del pomeriggio

Antonio Candreva trascina la Sampdoria alla vittoria contro il Torino di Davide Nicola. Ennesimo passo falso dei granata che non riescono ad essere cinici negli ultimi venti metri per rispondere alla rete dell’ex calciatore dell’Inter. I blucerchiati di Claudio Ranieri salgono, dunque, al decimo posto in classifica generale a quota 35 punti; i granata, invece, restano bloccati a 23 punti al diciassettesimo posto in elenco.

Vittoria corsara della Lazio di Inzaghi che batte, alla Dacia Arena, l’Udinese di Luca Gotti. Decisiva la rete di Marusic che consente ai biancocelesti di restare aggrappati alla zona Europa a quota 49 punti; i friulani, invece, restano fermi a quota 33 punti al dodicesimo posto in elenco.

Classifica Serie A

