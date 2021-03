Multato Sottil, allenatore dell’Ascoli per aver “pronunciato ripetutamente, per circa 12 volte, espressioni blasfeme”

Non si scappa agli occhi ed alle orecchie su un campo di gioco. A riprendere possono essere le telecamere o gli ispettori della Figc. Il risultato è sempre lo stesso: chi sbaglia, paga. Ed è quello che è successo al tecnico dell’Ascoli, Andrea Sottil. Ad annunciale la multa al tecnico bianconero è la stessa Figc in un comunicato diffuso poco fa: Andrea Sottil ha ricevuto una multa di 1.250 euro per avere «pronunciato ripetutamente, per circa 12 volte, espressioni blasfeme». Gli episodi si sono verificati nel corso del del match del campionato di serie B contro la Reggiana. Nonostante la gravita, si legge, che il tecnico non è stato squalificato perché ha ammesso la sua colpa e ha patteggiato la pena.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Allenatori che bestemmiano: il precedente di Cosmi

Il caso Andrea Sottil arriva dopo un altro caso simile, quello di Serse Cosmi, allenatore del Crotone. 12 giorni Cosmi fa si è detto dispiaciuto per il clamore destato dalle sue parole la gara match con la Lazio: «La mia era una riflessione in generale – si legge in una nota dell’allenatore apparsa sul sito della società – auspicavo solo che si avesse la serenità di valutare con più attenzione eventuali frasi dette in momenti di tensione. Non ho mai pensato di sdoganare la blasfemia e far passare una bestemmia come una cosa normale».

LEGGI ANCHE >>> Ricorso e controricorso: la Lazio continua la battaglia

Cosmi ha, poi, aggiunto: «Spero di aver fugato così in maniera definitiva qualsiasi dubbio su quello che è il mio pensiero e che si possano evitare eventuali strumentalizzazioni».