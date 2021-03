Brutte notizie per Gennaro Gattuso, con Dries Mertens uscito per infortunio durante la sfida tra il suo Belgio e la Repubblica Ceca.

Non c’è pace per Dries Mertens. L’attaccante belga nel corso di questa stagione ha avuto una serie di problemi fisici, che l’hanno costretto a restare fuori dal campo diverso tempo. La caviglia, in particolare, ha tenuto sotto scatto l’attaccante del Napoli, che cosi ha lasciato orfano proprio Gennaro Gattuso di uno degli elementi più importanti della rosa azzurra. Problemi che hanno costretto l’ex Psv addirittura a fare ritorno in Belgio, per provare a curarsi in maniera approfondita.

Da qualche settimana, però, Mertens sembrava essere tornato finalmente ad un buon livello, tonando alla alla rete e firmando la doppietta contro la Roma. Ma le nazionali, sempre loro, nascondono le solite insidie per i club che concedono ai propri giocatori quell’amore patriottico che li riporta a casa, pronti a lottare per le rispettive nazionali. Al Napoli, purtroppo, non è andata bene nemmeno stavolta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, si fa male Mertens: infortunio col Belgio

Le brutte notizie arrivano da Praga, dove si sta giocando in questi minuti il match tra Repubblica Ceca e Belgio. E nella fattispecie il protagonista è Dries Mertens, infortunatosi proprio con la compagine nazionale. L’attaccante del Napoli è stato costretto al cambio al minuto ’56, sostituito da Trossard.

Mertens è caduto male dopo uno scontro di gioco, uscendo dal campo visibilmente dolorante alla spalla. Nelle prossime ore, ovviamente, la situazione andrà costantemente monitorata per capire la reale entità dell’infortunio di Mertens.

LEGGI ANCHE >>> Le tre big di Liga hanno un sogno, e si trova in Italia

Al Napoli, insomma, quando si tratta di nazionali la sfortune sembra piombare puntualmente sulla rosa azzurra. Ieri la notizia dell’infortunio (fortunatamente lieve) per Kalidou Koulibaly, ma anche negli scorsi mesi gli azzurri hanno avuto problemi.

Tra i più rilevanti quelli che ha visto protagonista Victor Osimhen, rimasto fuori per diverse settimane a causa di un infortunio rimediato proprio con la Nigeria. Da capire, adesso, quali siano le condizioni di Mertens.