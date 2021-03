La Liga ha gli occhi puntati in Serie A dove c’è uno dei giocatori più appetiti del mercato, in estate può partire l’assalto.

Mancano ancora diversi mesi all’inizio della prossima sessione di calciomercato, ma sono già tanti i nomi che sono finite sulle liste dei vari top club europei. Anche in Serie A, ovviamente, sono tanti i giocatori sotto osservazione e che in estate potrebbe essere protagonisti di vere e proprie aste. Nonostante la crisi economica riguardo l’emergenza pandemica, c’è chi è pronto a spendere anche cifre considerevole per accaparrarsi un giocatore in particolare, magari individuato come il colpo del mercato.

Dall’estero gli occhi sono puntati in Italia, dove tanti giovani si sono ben messi in mostra nel corso di questi mesi. Uno di questi è l’azzurro Fabiàn Ruiz. Arrivato al Napoli da due anni, lo spagnolo non ha avuto un rendimento costante nel corso del tempo, anche vittima dei tanti esperimenti fatti su di lui. Prima da regista, poi come uno dei due di centrocampo nel 4-2-3-1 di Gattuso, ma la verità è che l’habitat naturale per l’ex Betis è quel 4-3-3 dove ha mostrato sempre grandi qualità.

Fabiàn sogno delle big della Liga, in estate l’assalto

E cosi proprio dalla sua terra natia, ci sono diversi club che guardano a Fabiàn con grande interesse. Il gradimento dell’Atletico Madrid, ad esempio, è più che conclamato. I colchoneros metterebbero volentieri le mani sul centrocampista, per il quale – come riportato anche da Mundo Deportivo – già in passato c’è stato un accostamento.

Un’offerta da 50 milioni rispedita al mittente, ma che in estate potrebbe ripresentarsi (magari parzialmente ridimensionata) proprio nella speranza di poter protare Fabiàn in Spagna. L’Atletico, però, non è l’unico club.

Anche Real Madrid e Barcellona, infatti, seguono con grande attenzione il centrocampista del Napoli, ed è facile ipotizzare come in estate potrebbe scoppiare una vera e propria guerra per portarlo a casa. Fermo restando che – conferma Mundo Deportivo – Fabiàn ad oggi nutrirebbe ampio gradimento proprio la destinazione madrilena sponda Atletico.