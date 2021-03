La Juventus di Andrea Agnelli lavora anche al mercato in uscita. Adrien Rabiot potrebbe lasciare il club bianconero in estate.

La Juventus di Andrea Agnelli deve mettere i conti a posto. Prima di poter operare sul calciomercato estivo in entrata, il club bianconero deve sistemare il bilancio. La crisi economica scoppiata in conseguenza alla crisi sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19 ha rovinato i piani societari. Proprio per questo, in estate, alla Juve servirà fare cassa. In che modo? Provando a piazzare, alle giuste cifre, i calciatori che non sembrano rientrare nei piani dell’allenatore Andrea Pirlo. O almeno coloro che sono considerati sacrificabili.

Cessioni Juve, Rabiot piace all’estero

Adrien Rabiot è uno di questi. Il centrocampista bianconero potrebbe essere sacrificato nella prossima finestra estiva di calciomercato. In estate il venticinquenne ex Paris Saint-Germain potrebbe cambiare casacca. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, sulle sue tracce c’è la Ligue 1.

Rabiot piace, tra le altre cose, al Marsiglia: i francesi devono assolutamente ricostruire la rosa visti i risultati negativi raggiunti fino a questo momento della stagione. Il portale ‘Transfermarkt’ valuta il calciatore bianconero ben 32 milioni di euro: il suo contratto con i piemontesi scadrà solamente il prossimo giugno 2023.