Il Milan lavora assiduamente per il rinnovo di Gigio Donnarumma, al giocatore sarebbero stare presentate due proposte.

Il rinnovo di Donnarumma è uno degli aspetti essenziali di quelli che saranno i prossimi mesi della stagione rossonera. Il portiere classe 1999 è uno dei tre nomi sui quali la dirigenza sarà chiamata a lavorare da qui alla fine della stagione, per cercare di capire quali siano reali presupposti di permanenza per il giovane nativo di Castellammare di Stabia.

Per Ibrahimovic e Calhanoglu i segnali positivi sono stati tanti nel corso degli ultimi, e su entrambi il Milan confida fortemente di riuscire a trovare un accordo che possa consentire a Stefano Pioli di ritrovare entrambi anche per la prossima stagione. Su Donnaromma, però, il discorso è diverso.

La regia di Mino Raiola, che tiene gli occhi aperti e sonda diverse opportunità, rende tutto molto più difficile del previsto. Il giocatore, ovviamente non ha chiuso le porte al Milan ma servirà un mossa importante e decisiva da parte del club per arrivare a trovare una quadra. Ad oggi sembra decisamente complicato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, due offerte a Donnarumma per il rinnovo

Il Milan ci sta provando, va detto, a mettere il giocatore nella condizione di accettare la proposta rossonera. Sono due, addirittura, le offerte che il club avrebbe presentato al giocatore per convincerlo a restare a Milano.

LEGGI ANCHE >>> Infortuni Milan: si ferma anche Brahim Diaz, rientra l’allarme Ibrahimovic

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la prima sarebbe da 6 milioni più uno di bonus, mentre e la seconda da 7 milioni più uno sempre di bonus.Insomma, il Milan è disposto anche ad alzare la posta in palio ma resta un ostacolo che fa tentennare Donnarumma.

Il giocatore vorrebbe, infatti, giocare la Champions League in maniera continuativa, e dunque la sua volontà sarebbe quella di rinnovare per uno o al massimo due anni, per capire quale sia il progetto di crescita del club rossonero.