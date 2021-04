Tanti giocatori della Juve sono in scadenza di contratto e il destino di molti è in bilico, questo vale anche per un fedelissimo di Pirlo

Anni 36, contratto in scadenza nel 2021 e futuro in bilico. Cosa ne sarà di Giorgio Chiellini? Il difensore e capitano della Juventus aspetta di saperne di più, vuole avere certezze legate alla prossima stagione. Si sente ovviamente legato ai colori bianconeri e sarebbe pronto a restare ancora, ma bisogna trovare un accordo per il prolungamento. Al momento non c’è intesa con la Juve per un semplice motivo: non sono neppure cominciate le negoziazioni. Il suo agente, Davide Lippi, ha rivelato a ‘Sky Sport’ che “nessuno della Juve si è fatto vivo per il rinnovo”. Una fase di stallo dettata dal fatto che, forse, le priorità, in questo momento, sono altre. Chiellini, intanto, aspetta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, le parole dell’agente di Chiellini

Il silenzio della Juve, però, non è da associare a un addio. Chiellini è una bandiera del club bianconero e, salvo sorprese, resterà ancora a Torino, continuando a vestire la maglia che è una seconda palla, pur accettando il tempo che corre e convivendo con problemi fisici che lo stanno tormentando e costringendo spesso a fermarsi. Lippi, il suo agente, ha proseguito: “Al momento non c’è nessun sentore sul fatto che possa smettere. Il presidente Agnelli in persona ha sempre parlato di futuro direttamente con lui, ma ora c’è solo estrema concentrazione sul finale di stagione”.

LEGGI ANCHE >>> Pogba torna alla Juventus grazie al suo amico bianconero

Chiellini, alleato di Pirlo, suo compagno alla Juve e ora suo centrale, si prepara per il finale di stagione, sogna ancora lo scudetto e, soprattutto, spera di vivere da protagonista i prossimi Europei. Poi sarà tempo di pensare al suo contratto: “Ci sarà tempo per discuterne” ha chiosato il suo procuratore. Un messaggio ai tifosi e uno alla società. Ma senza fretta.