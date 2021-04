La Roma ha individuato il primo tempo da compiere per costruire il futuro, è la priorità di Tiago Pinto e di Friedkin.

In casa Roma lo sguardo è rivolto al futuro senza, ovviamente, dimenticare quando ancora c’è da fare in questa stagione. L’obiettivo, ovviamente, è quello di centrare il quarto posto che garantirebbe ai giallorossi di arrivare in Champions per uno step importante soprattutto per la crescita del club. Per Friedkin, ovviamente, sarebbe un risultato grandioso al quale bisogna ambire fino alla fine della stagione.

Chiaro, poi, che la dirigenza sta anche pensando a quelle che saranno le mosse da fare adesso per valorizzare il proprio futuro. Da capire, ovviamente, il destino di Paulo Fonseca, e probabilmente anche da qui passerà parte della programmazione della squadra capitolina. Poi alcune questioni interne, come il futuro di Edin Dzeko ancora tutta definire.

C’è, poi, anche il mercato che ovviamente andrà monitorato. La sessione estiva è ancora lontana, ma la dirigenza sta già guardando a quelli che potrebbero essere i profili utili ad aumentare lo spessore della rosa giallorossa. Resta, però, un primo obiettivo al quale il club sta già lavorando.

Roma, il futuro parte da un rinnovo

In casa giallorossa si vuol costruire il futuro basandolo anche su giocatori che hanno già dimostrato tanto alla rosa. Dunque, andare avanti con chi è stato in grado di catturare il benestare della piazza, grazie ad impegno e dedizione.

Il primo nome è quello di Lorenzo Pellegrini, quello che ormai sembra dovrà vestire in pianta stabile i panni di capitano. Insomma, un giovane che ha già scritto pagine importanti ma che dovrà avere anche il supporto del club per trascinare la squadra anche in futuro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i contatti tra la dirigenza giallorossa e l’entourage di Pellegrini vanno avanti ormai da diversi tempo. Per Tiago Pinto ma in generale per tutta la gestione Friedkin, il rinnovo del talento classe ’96 è un’assoluta priorità. Tutto questo anche perchè, ovviamente, il contratto scadrà nell’estate del 2022.