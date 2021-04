Dalla Premier pare emergere una minaccia considerevole per due club di Serie A. Due difensori sono finiti nel mirino del Liverpool.

Mancano ancora diversi mesi alla prossima sessione di calciomercato, ma le speculazioni miste ad indiscrezioni sono già cominciate. Chiaro che quella che ci aspetta sarà una sessione estiva particolare, dove i club dovranno agire tenendo bene a mente quando l’emergenza economica – derivata dalla Pandemia – stia condizionando tutto il panorama calcistico internazionale. In Italia, nella fattispecie, è difficile pensare che si possano mettere a segno operazioni particolarmente onerose, senza prima vendere qualche pezzo grosso.

L’obiettivo di tante squadre sarà quello di abbassare il tetto ingaggi, nella speranza di poter risparmiare soldi in grado di tenere a galla i bilanci ed anche, perchè no, mettere a segno colpi che possano migliorare le rose a disposizione. Molti dei top club italiani sono alle prese con rinnovi di trattare, ed anche situazioni interne da sviscerare. L’obiettivo è quello di non svenarsi sul mercato, magari trovando anche soluzioni interne in grado di finanziare il prossimo calciomercato.

Liverpool pronto a fare la spesa in Serie A

Cosi, proprio per i club italiani, una delle minacce forti arriva dall’estero. Si, perchè con offerte importanti allora chiunque potrebbe salutare la propria attuale squadre. E’ la legge del mercato alla quale ormai dovremo farci l’abitudine, soprattutto in una situazione particolare come quella che stiamo vivendo.

In Premier League, ad esempio, sono diversi i club pronti ad impegnarsi sul mercato per provare a migliorare le rose, magari facendo la spesa anche all’estero. Uno dei club inglesi, più importanti, il Liverpool, è pronto a fare la spesa proprio in Serie A.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘The Sun’, infatti, i reds avrebbero messo nel mirino ben due difensori del campionato italiano. Da una parte Kalidou Koulibaly, che in casa Napoli potrebbe sacrificato proprio per abbassare il tetto ingaggi. Dall’altra Milan Skriniar, che in casa nerazzurra potrebbe aver di fatto finito il suo ciclo.