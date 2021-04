Milik può già lasciare il Marsiglia: nel suo contratto è inserita una clausola che potrebbe favorire la Juventus ai danni del Napoli

Arkadiudz Milik potrebbe tornare in Italia dalla porta di servizio. L’attaccante polacco a gennaio ha lasciato il Napoli per trasferirsi all’Olympique Marsiglia. Un trasferimento che potrebbe essere soltanto transitorio. Il nome dell’attaccante in estate potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi per la prima linea della Juventus. I bianconeri lo hanno seguito a lungo e avrebbero fatto carte false per aggiungerlo al reparto avanzato di Andrea Pirlo ma hanno dovuto desistere a causa del secco “no” di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente partenopeo si è opposto al trasferimento del suo ormai ex attaccante agli “acerrimi nemici” della Juventus. Così, a gennaio, Milik è stato costretto a fare le valigie con direzione Francia. Ora, secondo quanto rivela “L’Equipe”, il polacco potrebbe compiere il percorso inverso per realizzare a distanza di qualche mese il suo progetto. Il quotidiano francese ha spiegato i dettagli del possibile “affair”.

Olympique Marsiglia, Milik: c’è la clausola pro Juventus, Napoli beffato?

L’attaccante in questo momento sta tentando di lasciare il segno in Ligue 1 con la formazione da poco rilevata dall’allenatore argentino Jorge Sampaoli tuttavia il suo futuro prossimo potrebbe essere fuori dal Marsiglia, magari alla Juventus. O in un altro club, che potrebbe “pescarlo” a buon mercato.

Secondo “L’Equipe” infatti nell’accordo sottoscritto al momento del suo passaggio nel club bianco, il calciatore avrebbe raggiunto un accordo per una rivendita immediata per una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Un prezzo che potrebbe tornare a stuzzicare l’appetito della Juventus che lo ha inseguito a lungo ed inutilmente soprattutto nella scorsa estate ma pure a gennaio.

Milik, complice questa clausola inserita nel suo contratto, dunque potrebbe salutare presto il Marsiglia per trasferirsi altrove. Il polacco aveva trovato l’intesa per il suo trasferimento alla Juventus ma poi l’affare non si concretizzò perché contro la volontà di De Laurentiis.

Il 27enne polacco da quando è arrivato nel club transalpino ha realizzato 3 gol in sette partite di campionato. Soltanto in una circostanza è stato a secco per più di una partita, tra il gol al Lione e quello allo Stade Brest. Ha saltato comunque 4 partite consecutive per un problema muscolare.