Il Milan guarda già al calciomercato e punta Vazquez: i rossoneri hanno offerto un quadriennale al calciatore del Real, concorrenza estera

Il Milan sembra destinato a muovere diverse pedine durante il prossimo calciomercato. Sono tanti i nomi che circolano intorno al club rossonero, intenzionato ad aumentare il valore della propria rosa nell’anno del ritorno in Champions League. In Spagna sostengono che la squadra di Stefano Pioli sarebbero in pole per assicurarsi le prestazioni di Lucas Vazquez, esterno destro del Real Madrid.

Il calciatore ha rifiutato l’ultima proposta delle merengues. L’offerta dei blancos, secondo quanto sostiene “Abc” sarebbe stata al ribasso (circa il 10% in meno”). Il Milan ha invece intenzione di fare sul serio per lui. Il classe 1991 è un obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara. Vazquez potrebbe tornare utile pure per la sua duttilità perché oltre a giocare come esterno d’attacco potrebbe tornare utile pure come terzino o calciatore a tutta fascia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, Milan in pressing su Lucas Vazquez: i rossoneri presentano un’offerta quadriennale

Da ormai diversi mesi, il nome di Lucas Vazquez è accostato al Milan. Chiara è la volontà dei rossoneri di rinforzare il settore destro dell’attacco, posizione in cui si cerca un altro profilo da affiancare ad Alexis Saelemaekers. In un’intervista rilasciata a dicembre in Francia, Paolo Maldini ha anche manifestato l’interesse della società milanista per Florian Thauvin. Anche il calciatore francese dell’Olympique Marsiglia è in scadenza di contratto e dunque può arrivare a zero a Milanello. Tuttavia ha varie squadre su di lui.

Non sarà comunque un obiettivo più semplice Lucas Vazquez per il quale comunque i rossoneri avrebbero raggiunto la pole poiché secondo quanto sostiene “Abc” avrebbero offerto una proposta quadriennale a una cifra superiore a 3.5 milioni a stagione. Interessate al calciatore ci sono pure altre formazioni: Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco. Anche questi ultimi negli ultimi giorni si sarebbero mossi concretamente per portare Lucas Vazquez in Germania.

LEGGI ANCHE >>> Milan, assalto a un mediano: Maldini non si ferma alla prima proposta

Il calciatore di La Coruña, giunto al Real Madrid dall’Espanyol nell’estate del 2015 in cambio di un milione di euro, durante questa stagione ha totalizzato 31 partite tra campionato, Champions League e Coppa del Re. Durante queste gare ha totalizzato 2 gol e 7 assist.