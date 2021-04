Contatto De Ligt-Belotti in area, furia Toro: “Era rigore”

Un contatto in area bianconera tra Belotti e De Ligt scatena le proteste della panchina del Torino. Fabbri lascia proseguire

Episodio da moviola in Torino-Juventus, dove un contatto in area tra De Ligt e Belotti all’8′ del primo tempo (sul punteggio di 0-0) scatena le furiose proteste della panchina granata. Il Toro chiede il calcio di rigore, ma l’arbitro Fabbri lascia continuare e nemmeno il Var Mazzoleni interviene, mentre Belotti rimane a terra dolorante.

Presunto rigore nel derby, le proteste del Torino

Pierluigi Pardo commentando l’episodio in diretta a ‘DAZN’ durante la telecronaca, ha sostenuto che in casi come questi da regolamento il Var non possa intervenire, non trattandosi di un grave ed evidente errore dell’arbitro.

Il contatto infatti c’è, ma Belotti aveva appena lisciato il pallone. De Ligt, d’altra parte, tocca anche la sfera oltre che l’avversario. Una spiegazione che però non convince granché i commentatori sui social, che esprimono tutto il loro disappunto.

#Mazzoleni al Var non indica a #Fabbri la on field review. Spero ci venga spiegato il motivo di quella che sembra una decisione pesantemente erronea #ToroJuve pic.twitter.com/NTjVO31mgI — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) April 3, 2021

facciamo polemica?

Diaz va a sbattere su Belotti fermo è (giustamente a mio avviso) rigore, De Ligt che fa un intervento alla Michele Bravi invece non viene neanche rivisto

ma tutto normale, mi fido — pl (@peelliwastaken) April 3, 2021

