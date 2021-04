Alle 15 si accendono i fari sulla Serie A per questo turno a ridosso del giorno di Pasqua. Si affrontano anche Napoli e Crotone.

Mesi difficili, quelli affrontati da Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. La verità è che l’allenatore calabrese ha avuto bisogno di grande pazienza per tenere testa alla forti critiche che sono piovute proprio sulla compagine azzurra. Un periodo difficile, che ha visto obiettivamente un Napoli giocare in maniera poco brillante, beccandosi cosi tutte le critiche di un ambiente abituato ad allenatori come Sarri ed Ancelotti, abili a far scendere in campo squadre votate al bel gioco.

Nel caso di Gattuso, però, gli azzurri spesso si sono ritrovati a mettere in campo un tipo di gioco difensivista, ben lontano da quello mostrato dai suoi predecessori. Eppure, il Napoli sembra aver cambiato finalmente marcia. Evidente che le tante assenze avute dalla squadra partenopea, tra infortuni e casi Covid, hanno condizionato in maniera considerevole il percorso degli azzurri. Ora, però, la squadra sembra aver ritrovato lo smalto necessario a raggiungere il quarto posto da qui alla fine della stagione.

Oggi, allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘, arriva un Crotone che ha fame di punti. Il fanalino di coda della Serie A non può permettersi di sbagliare, ed anche contro compagini nettamente superiori c’è la necessità di provarci e mettere in campo il tutto per tutto. La salvezza è l’obiettivo ovvio dei calabresi, ma nulla potrà essere lasciato al caso per provare a tutti i costi a mantenere la categoria.

Napoli-Crotone, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso

CROTONE (3-4-2-1): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Zanellato, Benali, Molina; Messias, Ounas; Simy. All.: Cosmi