Molti tifosi bianconeri contro il tecnico dopo il pari col Toro, che mette a rischio la qualificazione della Juve in Champions

Nuovo mezzo passo falso della Juve, che nel derby di oggi contro il Torino non riesce a ottenere più di un punto: 2-2 il risultato finale, con Ronaldo che trova la rete del pareggio a una decina di minuti dalla fine.

I bianconeri rischiano addirittura di perderla, venendo salvati nel finale dalle parate di Szczesny (che però ha grandi responsabilità su entrambi i gol del Torino).

Juve, su Twitter torna di tendenza l’hashtag #PirloOut

La Juve oggi in campo è apparsa per l’ennesima volta svagata, commettendo numerosi errori banali. Segno di una squadra che ha perso le sue certezze e che, dopo aver detto addio allo scudetto, ora rischia clamorosamente di non riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League. Decisivo potrebbe essere in questo senso il recupero di mercoledì contro il Napoli.

Quasi inevitabile, a questo punto, che stia tornando di tendenza su Twitter l’hashtag #PirloOut, con molti tifosi bianconeri che contestano apertamente la gestione del tecnico, e più in generale della società, la quale però ha deciso di confermare Pirlo anche per la prossima annata sportiva.

C’è da vedere se un eventuale disastro a fine stagione (leggi: quinto posto in campionato e sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta) non possa far cambiare le cose.