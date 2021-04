La Juventus sfiderà il Torino e i tifosi, delusi per gli ultimi accadimenti, hanno lanciato un messaggio preciso con uno striscione alla Continassa.

La stagione della Juventus si sta decisamente complicando. I tifosi sono delusi per le ultime prestazioni, soprattutto dopo la sconfitta contro il Benevento, ma anche per l’atteggiamento della squadra. La notizia del party a casa di McKennie ha gettato benzina sul fuoco. La delusione nasce dal comportamento scorretto a causa della pandemia, ma anche perché dimostra superficialità in un momento delicato dell’anno. Il tal senso il derby contro il Torino, per la Juventus sarà una sfida chiave. Il match, infatti, è fondamentale per restare in scia di un posto in Champions League e arrivare nel migliore dei modi alla sfida diretta contro il Napoli, rinvio della partita inizialmente in programma lo scorso 4 ottobre 2020.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino-Juventus, tifosi stanchi e spazientiti: striscione polemico allo Stadium