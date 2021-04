La Juventus di Andrea Pirlo non vive un buon momento. Il pareggio contro il Torino mette il tecnico in guai grossi.

E’ stata una settimana complessa per la Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico dei bianconeri ha affrontato giorni migliore. Al Training Center sono mancati i calciatori impegnati con le proprie Nazionali, è scoppiato il caso McKennie-Dybala-Arthur. E, come se non bastasse, Sanabria ha rovinato i piani bianconeri nel derby della Mole di ieri pomeriggio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, esonero Pirlo in arrivo?

Per Andrea Pirlo è, senza dubbio, il momento più complesso della sua carriera da allenatore. Pur avendo salvato la pelle contro i granata di Davide Nicola, la Juventus ha messo in mostra tutti i suoi limiti nel pomeriggio di ieri.

LEGGI ANCHE >>> Due brutte notizie per Conte nella notte perfetta dell’Inter

L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ ha addirittura ipotizzato clamorosi ribaltoni in casa Juventus. Tutto sarà deciso dalla sfida contro il Napoli di Gennaro Gattuso in programma il prossimo 7 aprile all’Allianz Stadium. Sarà una gara da dentro o fuori. Sullo sfondo, intanto, c’è Massimiliano Allegri. L’obiettivo del presidente Andrea Agnelli è quantomeno qualificarsi in Champions League per la prossima stagione.