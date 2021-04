La Juventus recupera un giocatore importante in vista della sfida con il Napoli. Merih Demiral non risulta più positivo al Covid.

L’ultimo periodo ha messo a dura prova la tenuta della rosa della Juventus, sia dal punto di vista mentale, con sconfitte, critiche e polemiche che dal punto di vista fisico, con molti giocatori fermati da infortuni e Covid.

Uno degli ultimi giocatori bianconeri ad aver contratto il virus è stato Merih Demiral, roccioso difensore centrale che nel corso della stagione si è guadagnato sempre più stima e affetto da parte di allenatore e tifosi, cosa che non molti suoi compagni possono sostenere di aver fatto.

La pausa per le nazionali ha generato molti casi di positività al Covid

Il ventitreenne è risultato positivo durante il ritiro con la Turchia, uno dei tanti casi di “cluster” verificatisi durante la pausa per le nazionali, a cui neanche l’Italia è riuscita a scampare.

La buona notizia è che Demiral ha sostenuto il doppio test (tampone) molecolare richiesto per la ripresa dell’attività, risultando in entrambi i casi negativo. Come comunicato direttamente dalla Juventus sul proprio sito, il giocatore è da considerarsi guarito in tutto e per tutto e non dovrà sottostare più al regime di isolamento. Domattina si unirà al resto della squadra. Vista la condizione di Bonucci, risultato invece positivo, potrebbe trattarsi di un recupero fondamentale in vista della sfida con il Napoli.