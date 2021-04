“La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare. La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati”, questo il comunicato apparso in serata sul sito ufficiale della Lazio. Nessun nome specifico e nessun’altra spiegazione, ma soltanto la comunicazione di un ulteriore tesserato della Serie A positivo al COVID-19 e quindi in isolamento.

Lazio, Simone Inzaghi positivo al COVID-19

Tuttavia a chiarire la situazione è stata prima di tutto la moglie di Simone Inzaghi. Gaia Lucariello, infatti, ha condiviso un post nelle storie di Instagram, comunicando che la sua intera famiglia è risultato positiva al coronavirus, al seguito di alcuni esami svolti privatamente: “Ciao a tutti, ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo! Un abbraccio”.

Questo il breve testo che scioglie ogni riserva. Si attende che la Lazio annunci come proseguirà il lavoro della squadra da questo momento, mentre l’allenatore è in isolamento presso il proprio domicilio.