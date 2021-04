Il Bayern Monaco pare aver trovato quello che potrebbe essere il prossimo vice Lewandowski, ed è un ex Roma.

La sessione di calciomercato estiva è ancora molto lontana, ma sono già diverse le voci di mercato che si stanno inseguendo con il passare dei giorni. Anche i club di Serie A si stanno muovendo con largo anticipo per provare ad intavolare trattative in grado poi di migliorare le rose a disposizione dei vari allenatori. Come detto, manca ancora tanto tempo all’estate ma la crisi economica impone una programmazione peculiare proprio per evitare di svenarsi con l’arrivo del calciomercato.

Non solo l’Italia, visto che anche all’estero le cose si stanno muovendo. Non in maniera omogena, come spesso accade in questi casi, ma i top club stanno monitorando il mercato internazionale nella speranza di mettere a segno colpi importanti, e perchè no, magari in prospettiva.

Molto, ovviamente, dipenderà anche dall’epilogo di questa stagione, e – nel caso dei top club europeo – anche di chi alla fine della stagione alzerà la Champions League o l’Europa League, anche questi dei veri e propri passaggi cruciali.

Il Bayern punta un ex Roma come vice Lewandowski

Anche il Bayern Monaco è tra i club che si stanno muovendo con largo anticipo. Ci sono delle cose da fare per puntellare la rosa e renderla ancora più competitiva in vista della prossima stagione. I bavaresi sono primi in Bundesliga, con ben 7 punti di vantaggio sulla seconda, e si avviano verso un’altra vittoria in campionato.

In Champions, va detto, le cose sono ben diverse. La sconfitta patita in casa per mano del Paris Saint Germain brucia tantissimo, anche se non è ancora detta l’ultima parola. Tra iu colpi in programma per la squadra tedesca, c’è anche un vice Lewandowski.

Secondo quanto riportato dai spagnoli di AS, infatti, nel mirino del Bayern proprio come attaccante di riserva al polacco sarebbe finito Umar Sadiq, attaccante ex Roma (ma anche di Torino e Bologna) che nella seconda divisione spagnola con la maglia dell’Almeria sta mostrando numeri decisamente importanti.

Una vera e propria esplosione, che vede al momento il giocatore classe ’97 con 23 gol all’attivo e 7 assist. Numeri che hanno attirato l’attenzione del Bayern ma anche del Siviglia, pronto allo scontro con i bavaresi.