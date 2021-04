Alle ore 15 in programma ben tre match di questa domenica di Serie A. Luci accese a Marassi, dove si affronteranno la Sampdoria ed il Napoli.

Per il Napoli la corsa al quarto posto ha avuto una brusca frenata nel mezzo della settimana, quando il recupero del match contro la Juventus ha visto proprio i bianconeri imporsi e scalciare via la squadra di Gattuso dal quarto posto in classifica. Una sconfitta che ha lasciato grande amaro in bocca, soprattutto per il fatto che si arrivava da un filotto di risultati positivi che lasciava ben sperare, con la Juve in evidente difficoltà.

Il Napoli, invece, ha ceduto il passo in quel dell’Allianz Stadium contro una squadra che fin da subito ha mostrato grande personalità e voglia di portare a casa la vittoria. Ecco perchè, ad oggi, ai ragazzi di Gattuso serve una prova di maturità, una vittoria che possa consentire all’ambiente di non finire nuovamente in quel turbine di negatività che ha contraddistinto anche gli ultimi mesi.

La trasferta di oggi, però, sarà tutt’altro che semplice da vivere ed affrontare. La Sampdoria, infatti, è una delle squadre più insidiose di tutto il campionato. L’ultimo pareggio con il Milan ha lanciato dai segnali positivi da parte della compagine blucerchiata, e proprio su questo mister Ranieri avrà lavorato anche in settimana per preparare al meglio la sfida contro i partenopei.

Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni